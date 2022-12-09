Пятница, 9 Декабря 2022 16:51

АрмИнфо. За четыре года пребывания во власти состояние многих ее представителей заметно прибавилось. Об этом 9 декабря журналистам заявила депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Армения> Агнесса Хамоян.

Она отметила, что о более чем заметном росте благосостояния представителей нынешней власти говорят и представленные ими декларации об имуществе и доходах. Депутат заметила, что ранее,

находясь в оппозиции эти люди, и особенно нынешний премьер-министр Никол Пашинян, очень много говорили о коррупции во власти и коррупционных сделках. <Но, придя к власти, всего за несколько лет они заметно разбогатели, накопив значительное имущество, и возникает вопрос о том, каким образом лицо, получающее заработную плату, стало собственником особняков и машин. Кроме того, они декларируют финансовые средства на несколько миллионов. <Изменения в их жизни очевидны, на что в ответ на требования общества дать вразумительные ответы, те же представители нынешней власти во главе с Пашиняном, не могут дать должного ответа>, - заметила Хамоян.

Она указала на имущество депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор>, бывшего министра здравоохранения Арсена Торосяна, у которого появилось огромное имущество, в том числе, и крупная рыбоводческая ферма, а его супруга, которая возглавляет частную компанию, победила в крупных тендерах.

Депутат также напомнила о критике со стороны Никола Пашиняна, когда тот был в оппозиции, о закупках от одного лица, без проведения тендеров, но сегодня количество таких сделок значительно увеличилось. Только на новогоднее украшение Еревана были направлены огромные финансовые ресурсы (115 млн драмов, а на концерты 60 млн драмов - ред), причем, без какого-либо тендера. Таких примеров, как отметила Хамоян, огромное количество. В качестве обоснования закупок от одного лица власти, как правило, указывают на срочность и актуальность проблемы.