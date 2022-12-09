Пятница, 9 Декабря 2022 16:29

АрмИнфо. Глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян, в рамках своего визита в Москву, встретился сегодня с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как написал на своей страничке в Фейсбук сам Папикян, <в ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся региональной безопасности, а также военного и военно- технического сотрудничества. В конце встречи было подписано соглашение о военном сотрудничестве на 2023 год между министерствами обороны РА и РФ>.

Отметим, что в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию 9 декабря Папикян также принял участие в совместном заседании министров обороны стран ШОС и СНГ, где представил ситуацию, создавшуюся в регионе в результате последней военной агрессии Азербайджана.