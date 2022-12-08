Четверг, 8 Декабря 2022 20:54

АрмИнфо. США и Франция сами прекратили работу <тройки> сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом 8 декабря на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, почему Москва, Париж и Вашингтон не могут вместе работать над вопросом карабахского урегулирования.

<Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже дал оценку, в том числе, деятельности Минской группы ОБСЕ. Поскольку ее сопредседатели - Вашингтон и Париж - отказались сотрудничать с Москвой в феврале этого года под надуманным предлогом, они похоронили ее как международную площадку>, - заявила Захарова.

Она добавила, что в условиях срыва сотрудничества России и Запада женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, на которых обсуждаются проблемы Грузии, не стали исключением.