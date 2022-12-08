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АрмИнфо. Брюссель любыми способами пытается внедриться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом 8 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о возможности пролонгации срока пребывания в Армении наблюдательной миссии Европейского Союза.
По словам Захаровой, ЕС предпринимает попытки закрепиться на земле присутствия, и, в конечном счете, просто выдворить Россию из региона. <Это их мечта. Мы сейчас не будем предвосхищать события, существуют различные, диаметрально противоположные взгляды, в том
числе, среди закавказских стран, по усилению внерегионального фактора на Южном Кавказе. Эта тема регулярно обсуждается нами и с Баку, и с Ереваном>, - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она добавила, когда будет принято решение о продлении мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении, на армяно-азербайджанской границе, тогда МИД РФ выступит с дополнительным комментарием. <А пока все сводится к тому, что в своей активности на Южном Кавказе Евросоюз руководствует исключительно собственными конъюнктурными интересами.
17 октября в Люксембурге главы МИД ЕС утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. Наблюдатели приступили к работе с 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца, и уже обсуждается вопрос о продлении ее мандата.
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|Арарат Мирзоян: Новые требования могут только привести к обострению ситуации
|Арарат Мирзоян: нейтральность наблюдательной миссии ЕС ни у кого не вызывает сомнения
|Вопрос с выбором места службы участников программы <Защитник Отечества> будет решаться в соответствии с приказом министра обороны - Папикян
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|Арарат Мирзоян: по положению на текущий момент нет никакой договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана
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|Араик Арутюнян: Мы хотим, чтобы Лачинский коридор имел дополнительные международные гарантии
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|Никол Пашинян провел заседание правящей партии
|ЗПЧ Армении провела встречи в Управлении Госдепа США по борьбе с торговлей людьми и в офисе международной религиозной свободы
|Бывший председатель Следственного комитета Армении стал членом Высшего судебного совета
|Прошло заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа
|Мнение: Получение Азербайджаном контроля над дорогой между Арменией и Арцахом станет значимым шагов в направлении поглощения НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Бывший заместитель начальника Полиции РА назначен заместителем военного прокурора
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