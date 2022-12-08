Четверг, 8 Декабря 2022 16:34

АрмИнфо. Брюссель любыми способами пытается внедриться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом 8 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о возможности пролонгации срока пребывания в Армении наблюдательной миссии Европейского Союза.

По словам Захаровой, ЕС предпринимает попытки закрепиться на земле присутствия, и, в конечном счете, просто выдворить Россию из региона. <Это их мечта. Мы сейчас не будем предвосхищать события, существуют различные, диаметрально противоположные взгляды, в том

числе, среди закавказских стран, по усилению внерегионального фактора на Южном Кавказе. Эта тема регулярно обсуждается нами и с Баку, и с Ереваном>, - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она добавила, когда будет принято решение о продлении мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении, на армяно-азербайджанской границе, тогда МИД РФ выступит с дополнительным комментарием. <А пока все сводится к тому, что в своей активности на Южном Кавказе Евросоюз руководствует исключительно собственными конъюнктурными интересами.

17 октября в Люксембурге главы МИД ЕС утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. Наблюдатели приступили к работе с 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца, и уже обсуждается вопрос о продлении ее мандата.