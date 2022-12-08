Четверг, 8 Декабря 2022 13:04

АрмИнфо.Следует учитывать, что срок российской миротворческой миссии - до 2025 года, поэтому Арцаху нужны более фундаментальные гарантии безопасности. Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

По его словам, необходимо уважать право народа Арцаха на самоопределение, которое для является путем к независимости. <Это право, как принцип самоопределения наций, защищено на международном уровне резолюциями ООН, и мы будем бороться до конца. Республика Арцах на законных основаниях избрала путь самоопределения, который поддерживается абсолютным большинством жителей Арцаха, и это право, независимость народа Арцаха - не предмет торга>, - сказал он. Президент Республики заявил, что сегодня судьба арцахских армян под угрозой. <Геноцид или этнические чистки, для нас нет большой разницы, если нам придется покинуть Арцах, для нас это равносильно резне. Тысячелетиями мы жили на нашей земле и хотим жить там дальше, это наше право. Но непрекращающиеся провокации азербайджанской стороны свидетельствуют об угрозе возобновления боевых действий, и поддержку Азербайджану оказывает Турция. Азербайджан в одностороннем порядке отказывается от диалога в международном формате>, - сказал он. <Мы благодарны и поддерживаем инициативы французских парламентариев, направленные на признание независимости Республики Арцах и рассчитываем на поддержку цивилизованного мира>, - подчеркнул глава Арцаха.

Напомним, что 5 декабря делегация, возглавляемая президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику. 6 декабря состоялись встречи делегации с руководителями всех пaрламентских групп Сената и ответственными лицами всех фракций Национального собрания Франции.