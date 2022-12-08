Четверг, 8 Декабря 2022 11:56

АрмИнфо.Оперативная ситуация на границах Армении продолжает оставаться напряженной. Об этом в интервью Общественному телевидению республики заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

По его словам, почти каждый день в приграничной с Азербайджаном зоне звучат выстрелы, и эта ситуация за последний год практически не изменилась. <Нашей задачей является отказ от усугубления этой ситуации, и путем переговоров придти к миру, о чем неоднократно заявляло правительство страны. Тем не менее, говорить, что все опасности устранены, я не могу. Не хочу и пугать, поскольку в настоящее время нет оснований для озабоченностей>, - сказал глава оборонного ведомства республики.

Он отметил, что за последний год на передовой проведены существенные инженерные работы по обустройству оборонительных позиций. После известных событий сентября текущего года появились новые линии, на которых также за последние два месяца проделан большой объем работ.

Напомнив о планах властей по созданию профессиональной армии, министр указал на принятые накануне парламентом страны законопроекты, направленные на достижение поставленной цели. Кроме того, продолжил глава оборонного ведомства, идут обсуждения о создании системы профессиональных сержантов. <Это будет совершенно новая система, в которой сержант сможет занимать даже должность начальника сержантского штаба, решая вместе с высшим офицерским составом имеющиеся проблемы>, - отметил Папикян. Он добавил, что по данной программе Министерство обороны выступит с соответствующим заявлением. Более того, параллельно со службой, сержант получит возможность обучения в военном образовательном учреждении и получить звание офицера.

Папикян также заявил, что республика рассматривает возможности приобретения вооружения нового качества и близка к предметным

результатам. "За последний год, можем сказать, что рассматриваем уже новые возможности, которые нам предоставлены. Мы постучались во множество дверей. И это естественный процесс", - сказал он. По словам главы Минобороны, "речь идет об оружии и вооружении нового качества". "Ведется большая работа. Уже видимы определенные результаты, они близки к предметным", - добавил Папикян.