Среда, 7 Декабря 2022 22:50

АрмИнфо. Оказание Армении помощи со стороны ОДКБ без политической оценки действий Азербайджана будет означать прямое признание того статуса-кво, которое сложилось на границах страны.

Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя причины отказа армянской стороны подписать проект <Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения>.

По словам премьер-министра, без политической оценки также трудно воспринять возможность наблюдательной миссии со стороны ОДКБ на

границах Армении. К примеру, на четырехсторонней встрече в Праге стороны четко заявили о территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Лишь после этого, подчеркнул премьер, появилась возможность направить в регион миссию Европейского Союза. <Когда четко не указываются границы, что будет наблюдать наблюдательная миссия ОДКБ? Миссия ЕС четко знает эти границы, поскольку они зафиксированы в Алма-Атинской декларации. Если же со стороны ОДКБ это не фиксируется, проведение мониторинга с ее стороны становится бесполезным занятием >, - отметил глава правительства.

Он отметил, что вызовы, связанные с безопасностью государства, не уменьшились, а возможно, и увеличились. <Но наша оценка состоит в

том, что в случае подписания документа, имеющиеся вызовы не только

не уменьшатся, но и, возможно, увеличатся>, - отметил премьер-министр РА.

Напомним, что 23 ноября в Ереване на саммите ОДКК премьер- министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проект <Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения>.

<Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ>, - заявил он в ходе своего выступления. Исходя из этого, Пашинян сказал, что представленный к подписанию проект декларации ОДКБ о помощи Армении недостаточно доработан и что он не готов <в данном виде подписать эти документы>.

Отметим, что после кровопролитных боев на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, вопрос помощи пока обсуждается. Ереван также ожидает от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.