Среда, 7 Декабря 2022 18:54

АрмИнфо.Лачинский коридор контролируется российскими миротворцами и находится в зоне их ответственности. Об этом 7 декабря в ходе брифинга в Парламенте заявил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с закрытием с азербайджанской стороны дороги Степанакерт-Горис.

Отметив, что Армения отрицательно относится к произошедшему, спикер Пардламента подчеркнул, что работы в этом направлении реализовываются со стороны миротворцев.

На замечание представителей СМИ о том, что не значит ли это то, что <Армения ничего не должна предпринимать в данном вопросе>, Симонян заметил: <В заявлении от 9 ноября есть ответы на все ваши вопросы. Касаемо того, что Армения отмежевается от Арцаха, полагаю, что о всех тех шагах, которые до сегодняшнего дня мы осуществляли, не стоит повторяться, чтобы в очередной раз показать, что Армения не оставляла Арцах и ни в коем случае не оставит>.

При этом он не согласился с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что <в Праге Армения оставила Арцах в составе Азербайджана>. В этой связи спикер Парламента подчеркнул: <В этом же заявлении он (Лавров) рассказывал о таком плане, который я представлял ранее как <российский>, или, как говорят, <план Лаврова>. Он в очередной раз подтвердил, что был такой <российский вариант>. И вопреки его заявлению, после моей известной видеозаписи с российскими журналистами, он констатировал, что Ален Симонян был прав, а Лавров нет>.

Коснувшись пражского заявления, глава Парламента, подчеркнул, что Арцах не остается вне процессов. Он пояснил, что заявление, принятое в Праге, предусматривает формат диалога между Арцахом и Азербайджаном. <Скажу больше, что действительно были такие разговоры, варианты, где ваше беспокойство было бы уместным, так как Арцах должен был выйти из процессов. Однако Армения отвергла эти разговоры>, - заверил Симонян.

Напомним, что 3 декабря азербайджанцы закрыли дорогу Степанакерт-Горис, соединяющую Арцах с Арменией, под выдуманным предлогом, связанным с эксплуатацией недр НКР. Эти действия вражеских сил идут в разрез с трехсторонними обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года