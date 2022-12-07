Среда, 7 Декабря 2022 18:49

АрмИнфо.Стороны могут предъявлять жалобы, предложения или требования в рамках договоренностей, которые были достигнуты, задокументированы и всем известны. Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя по просьбе одного из депутатов НС РА закрытие азербайджанской стороной дороги Степанакерт-Горис, что было сделано якобы из <экологических соображений>.

Мирзоян подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора - было бы грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября. Он напомнил, что в результате переговоров с командованием российского миротворческого подразделения вопрос быстро был решен. Министр заметил, что ситуация довольно хрупкая, многие вопросы все еще не урегулированы, а новые требования могут только привести к обострению ситуации <Намеренно это делается или нет - другой вопрос>, - сказал он.

Напомним, что 3 декабря азербайджанцы заблокировали дорогу Степанакерт-Горис, соединяющую Арцах с Арменией, под выдуманным предлогом, связанным с эксплуатацией недр в НКР. Эти действия вражеских сил идут в разрез с трехсторонними обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.