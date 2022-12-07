Среда, 7 Декабря 2022 18:48

АрмИнфо. Официальный Ереван заинтересован в миссиях международных структур по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, ранее по данному вопросу Армения обратилась к различным международным структурам - ОДКБ, ОБСЕ, ЕС. Совсем недавно завершилась миссия ОБСЕ, и положению на текущий момент пока продолжается наблюдательная миссия Европейского Союза, мандат которой истечет 20 декабря. Глава внешнеполитического ведомства страны приветствовал готовность различных стран ЕС на продолжение миссии по двум причинам. Прежде всего, речь идет о том, что ни у кого не вызывает сомнений нейтральность данной миссии, а ее оценки очень важны для последующих международных процессов. <Для страны, направившей миссию, крайне важно знать, где находятся войска, особенно на фоне административных границ с советского периода, которые стороны признали в качестве государственных границ. Миссия, имея на руках карты, может зафиксировать, на каком участке границы стоят войска, а также имеющиеся в Армении разрушения в результате боевых действий>, - отметил Мирзоян, добавив, что миссия осуществляется на территории Армении, а не за ее пределами.

Наблюдательная миссия Евросоюза с 20 октября начала работу на армяно- азербайджанской границе. 6 октября в Праге в результате

переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Совета Европы была достигнута договоренность об отправке гражданской миссии ЕС. Баку, до этого отвергавший предложение ЕС о размещении Вооруженных сил на границе с Арменией, не возражал против невооруженной миссии, подчеркивая при этом, что будет сотрудничать <в той мере, в какой это уместно>. Совет Европы 17 октября принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе, говорится в заявлении Совета Европы. Согласно четырехстороннему заявлению, миссия будет действовать два месяца. В случае с Арменией приоритетом наблюдателей будет подготовка отчетов для поддержки работы комиссий по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.