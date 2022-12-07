Среда, 7 Декабря 2022 15:08

АрмИнфо.Партия "Единая Родина" Самвела Бабаяна выступила с заявлением в связи с сообщениями о создании механизмов контроля в Лачинском коридоре.

В поступившем заявлении партии в АрмИнфо отмечается, что наблюдая за официальными публикациями и подходами сторон относительно установления возможных механизмов контроля в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах и Армению, после очередной провокации со стороны Азербайджана под видом экологической акции, "Единая Родина" заявляет:

"Императив дня, делегирование мандата на проведение миротворческой миссии в Нагорном Карабахе при активном участии международного сообщества в соответствии с процедурами СБ ООН, до устранения ее необходимости, то есть всестороннего политического урегулирование конфликта".

Кроме того, в партии убеждены, что совершенно неприемлемы действия и вмешательства, не вытекающие из трехстороннего заявления от 9 ноября 20202 года, которые ущемляют права и свободы народа Арцаха на его исторической родине.

"Исходя из обоснований о необходимости контроля за провозом запрещенных предметов, соответствующие средства должны быть размещены в первую очередь на трассах Карвачар-Матагис и Худаферин-Санасар-Кашатаг-Карвачар, в районах Карвачар, Кашатаг и Акна, переданных под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением, где азербайджанская сторона не только сосредоточила огромное количество живой силы и военной техники, но и оттуда вторглась на суверенную территорию Республики Армении - в Джермук, Варденис, Сюник и другие. И это в том случае, когда сдаваемые без боевых действий территории должны были быть демилитаризованными зонами с соблюдением международных принципов и норм, в данном случае под ответственность российских миротворцев", - говорится в заявлении.

"Необходимо срочно уточнить географические координаты линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, и исходя из этого, развернуть не более одного пункта пропуска на отрезке дислокации российского миротворческого контингента вдоль 5 км коридора", - подчеркнули в партии.

Вместе с тем выражается обеспокоенность в связи с подходами Армении - как стороны подписавшей трехстороннюю декларацию, относительно толкования положений той же декларации, дискреционное отношение к ним, сформированное политической целесообразностью.

"Власти Республики Армения должны быть последовательны в вопросах конкретизации и фиксации в документах, вытекающих из трехсторонней декларации, вышеупомянутых существенных и технических вопросов, обязывая другие стороны заявления выполнять свои обязательства в полном объеме.

Вызывает удивление преступная самонадеянность властей Республики Арцах на фоне непрекращающихся проявлений силы и угрозы силой в отношении собственного народа. В частности, территориальных потерь стратегического значения: села Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района (11-12 декабря 2020 г.), село Парух и прилегающий к нему высота Караглух (24 марта 2022 г.), гора Кусанац с прилегающими высотами Сарибаб и Буздух (3 августа 2022 г.), напряженность на линии соприкосновения с жертвами и ранеными, инциденты среди гражданское население и др", - добавили в "Единой Родине".

"Подтверждаем свою позицию относительно того, что внутриполитическое устройство Республики Арцах не отражает послевоенных реалий. А политическое руководство страны совершенно не осознает сути вызовов в Арцахе и вокруг него, преодолеть которые можно только по результатам новых выборов. По итогам которых, правительство, наделенное мандатом народа Арцаха, получит позитивную легитимность вести прямые переговоры с Азербайджаном, в противном случае народ может предпринять соразмерные шаги", - резюмировали в партии.

Напомним, что 3 декабря, группа азербайджанских военных в гражданском, под видом экологов, перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Степанакерт на участке Шуши- Каринтак. Они якобы обеспокоенные экологическими вопросами, требовали разъяснений. Дорогу удалось разблокировать после трехчасовых переговоров, которые проводило командование российского миротворческого контингента. После этого стала тиражироваться тема, что на дороге между Арменией и Арцахом может появиться мини таможенный пункт.