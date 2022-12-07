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 Среда, 7 Декабря 2022 14:57
Александр Аванесов

Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически

Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически

АрмИнфо.В последние десятилетия формула всемирной истории человечества <обладай и охраняй> продолжает работать, что находит свое отражение на примере Арцаха. Об этом говорится в статье первого премьер- министра Армении Вазгена Манукяна, предоставленной агентству АрмИнфо.

<Я хочу посмотреть на вопрос Арцаха с этой точки зрения, оставив в стороне то, что это наша историческая земля, наши национальные чувства, то, что там живут армяне и т.д.  Давайте рассматривать Арцах как богатство, как ресурс. С этой точки зрения трудно подсчитать цену Арцаха. С учетом рудников, в том числе, недавно обнаруженному в Бердзоре  руднику, где, по некоторым оценкам, находится золотой запас на сумму около 50 млрд долларов. Принимая так же во внимание запасы пресной воды, которые сегодня в мире считаются одним из самых больших дефицитов для будущих поколений, принимая во внимание плодородные земли Арцаха, которыми Арцах обеспечивал не только себя, но и Армению некоторым запасом продовольствия. С учетом борьбы за продовольствие во всем мире можно рассчитать, что Арцах к 2020 г. при существующих лимитах стоил бы не менее 200-250 миллиардов долларов. Это означает, что потеря Арцаха будет означать потерю 100 тысяч долларов на каждого жителя Арцаха и Армении>, - отметил Манукян.

Он продолжил, что если рассматривать проблему по формуле <имея много ресурсов, защищай и эффективно их распределять>, то Арцах - это огромное богатство.  <Формирование и эффективное распределение богатства, является самой большой проблемой Армении с момента обретения независимости. Это распределение несправедливо и неравномерно, что связано не столько с фактором эффективности, сколько с покровительством, участием некоторых органов власти, которые существовали с самого начала и продолжаются до сих пор.

Возникает вопрос, связано ли нынешнее поразительное богатство и высокое качество жизни на Западе с упомянутой мною формулой? Потому что кажется, что богатство Запада формируется за счет правильной организации внутренней жизни, за счет развития науки, образования, техники и технологий, по которым они несравненно опережают другие страны мира, хотя некоторые страны уже в состоянии догнать их с новыми технологиями.

С чего началось богатство и влияние Запада, которое действует уже около 500 лет? До этого, в течение столетий, Запад представлял собой бедное и довольно неграмотное общество, были забыты научные и культурные ценности, созданные Древней Грецией.  Крестовые походы стали важной предпосылкой развития Запада. В то время богатство и наука в основном были сосредоточены в арабских, мусульманских странах и в Китае.  Крестовые походы принесли новые знания, новую науку, новые ресурсы. Открытие Америки Колумбом стало важной страницей в развитии Запада, когда, уничтожив местные цивилизации, они перенесли это огромное богатство в Европу.  Когда Великобритания оккупировала Индию, начался колониализм, принесший большие бедствия многим народам, но обеспечивший образование в Британии нового слоя богатых людей.

Китай, вся Азия, Африка находились под колониальным господством Запада. И бедное западное общество начало богатеть, стала развиваться культура, наука, образование, технологии, был построен новый мир, где природные ресурсы стоили очень дешево и давали этим государствам возможность развиваться. На Западе уже начался новый этап, когда это огромное богатство аккумулировалось в руках группы людей, сформировался новый слой богачей, но устройство внутренней жизни государств>, - отметил первый премьер-министр РА.

Манукян задался вопросом о том, что заработали армяне в тот период. В течение этих 500 лет у армян не было государства, но история армянского народа того периода очень ценна. В то время, когда Англия хотела завоевать Индию, британцы подсчитали, что значительная часть богатства, торговли и влияния Индии находилась в руках армян, поэтому они не могли завоевать Индию без помощи армян. Армянским купцам в Индии и окружающих ее странах были предоставлены все привилегии и права английских граждан. А в Англии парламент принял решение о том, что армяне имеют право служить офицерами в английской армии. До этого только англичане имели право быть офицерами.  После завоевания Индии англичане стали вытеснять армян с экономической арены, и в Индии произошло знаменитое бенгальское восстание против англичан, лидером которого был армянин. В восстании участвовало 11 воинских частей, одна из которых была полностью состоит из армян.

Когда голландские купцы впервые ступили в Китай, они сообщали в своих отчетах правительству, что значительная часть торговли Китая находится в руках армян, что армяне заплетают волосы, как китайцы, что они имеют большой вес в Китае, и что им нужно было ладить с армянами, чтобы играть там роль.

<В то время у нас был флот армянских купцов, каждое из судов принадлежало отдельным компаниям и частным лицам, но общая его численность превышала весь английский флот.  В отличие от других иностранцев, въезд армянских купцов на Филиппины был свободным, поощряемый местными властями. В некоторых районах монополия торговли находилась в руках армян.

Мы накопили огромные богатства, ценности в частной, индивидуальной сфере, мы сыграли большую роль в современной цивилизации, особенно в культуре, военном деле, науке, революциях, Реформации. Тот факт, что у нас была возможность добиться таких результатов, говорит о милосердии нашего народа.

В своей статье о нациях Кант пишет, что армяне обладают особым даром и способны торговать и вести дела от одного конца Европы до другого конца Азии, пользуясь уважением и любовью всех народов. При всем том мы не имели государства и не могли защитить наши огромные богатства. Мало того, что мы потеряли все это, но нас медленно и намеренно вычеркивали из истории. Все государства были заинтересованы в том, чтобы приписать себе все, что создали армяне. Историю пишут победители. Это правда, что мы потеряли все эти богатства, но тот период был очень важным для армянского народа.

Потеряв государство, армяне смогли создать глобальную сеть и, взаимодействуя с разными народами, работая в разных сферах, приобрели новые качества. И эти достижения сетевой структуры и новые качества очень важны в сегодняшнюю эпоху и дают нам дополнительные преимущества.  К качествам и ценностям нашего народа прибавились те качества, которые мы можем видеть, оглядываясь на более чем 500 лет назад, на времена, когда Армянское государство боролось с Римом и переживало свое идейно-религиозное развитие в Иерусалиме>, - продолжил Манукян.

Первый премьер-министр независимой Армении отметил, что в 1988 году с развитием Армянской Республики в СССР, усилением диаспоры и происходящими в мире процессами  сложилась благоприятная ситуация, которой не было веками, но возникла проблема   Арцаха, выступившего за  воссоединение с  Арменией и созданием современного независимое государства, основанного  на национальных ценностях, обеспечивающего свободы и защиту граждан, возможность законным путем построить благополучную жизнь.

<В чем-то мы преуспели, в чем-то потерпели неудачу. И вина в этих неудачах лежит не на других, а только на нас. Сейчас мы потерпели болезненное поражение и переживаем последствия этого поражения. Великая задача стать мировой нацией требует большого напряжения, направленного на обеспечение больших результатов, плоды которых должны быть доступны всему нашему народу. Только тогда возможно выживание и развитие.

Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся. Преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически. Поэтому мы должны суметь снова найти в себе силы, встать и, пользуясь возможностями, которые существуют сегодня даже после нашего поражения, относиться к миру с достоинством>, - заключил Вазген Манукян.

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