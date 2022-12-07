Среда, 7 Декабря 2022 11:21

АрмИнфо.С минуты молчания в память о погибших в катастрофическом землетрясении, произошедшим в Армении 7 декабря 1988 года, началось сегодняшнее заседание Национального Собрания РА.

По словам председателя НС Алена Симоняна, произошедшее 34 года назад страшное стихийное бедствие унесло многочисленные человеческие жертвы и привело к огромным разрушениям. Он призвал присутствующих почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, что 7 декабря 1988 г. в 11 часов 41 минуту по местному времени на северо-западе Армянской ССР произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 8. В эпицентре землетрясения, в городе Спитак, интенсивность толчков достигла 9-10 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64). Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики с населением около 1 млн. человек. По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 тысяч жителей. Стихия разрушила 21 город и поселок, 324 села, вывела из строя около 40% промышленного потенциала страны. Были уничтожены 80% жилищного, социального и производственного фонда второго по величине города Армении - Ленинакана (ныне г.Гюмри). Город Спитак в результате землетрясения был разрушен до основания за 30 секунд. Большие разрушения имели место и в г. Кировакане (ныне г. Ванадзор). Последствия стихийного бедствия полностью не преодолены до сих пор