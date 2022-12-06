Вторник, 6 Декабря 2022 14:39

АрмИнфо.На профессиональной дискуссии по предотвращению геноцидов, состоявшейся в Гааге рассказали о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении армян.

Об этом сообщает посольство Армении в Нидерландах. Так, согласно сообщению, посол РА в Нидерландах Тигран Балаян по приглашению посольства Люксембурга принял участие в организованном последним в рамках 21-й Ассамблеи государств- членов Международного уголовного суда обсуждении на тему: "Выполнение обязательства по предотвращению геноцида по международному праву".

Основной докладчик, профессор Хунна Герри, говоря о народах, столкнувшихся сегодня с угрозой геноцида, указал на геноцидальные действия Азербайджана, угрожающие населению Арцаха и Армении. Профессор подчеркнул, что в 2020 г. и "Genocide Watch", и Институт Лемкина неоднократно предупреждали о реальной опасности действий и риторики Азербайджана, но ни одно из них не получило должного международного отклика.

В своем выступлении посол Тигран Балаян отметил, что нынешние события напоминают ситуацию начала 20 века, когда международная пресса и дипломаты, работавшие в Османской империи, писали о резне армян, но власти Османской империи, убежденные в своей безнаказанности, продолжали массовые убийства армян.

"Азербайджанские власти на самом высоком уровне каждый день грубо нарушают обеспечительные меры Международного Суда, углубляя ненависть к армянам, угрожая новым насилием, уничтожая армянское наследие, убежденные, что останутся безнаказанными", - подчеркнул Балаян.

Посол Армении отметил, что применение двойных стандартов со стороны международных акторов приводит к очевидным катастрофическим последствиям. По его словам, они нарушают жизнь миллионов людей в разных уголках мира, в том числе в Кавказском регионе.

Отметим, что государства-участники Римского статута Международного уголовного суда собрались в Гааге на 21-ю ежегодную сессию Ассамблеи государств-участников (АГУ), которая проходит с 5 по 10 декабря включительно.

Являясь руководящим органом Суда, АГУ собирается на полное пленарное заседание один раз в год для обсуждения и принятия решений по вопросам, имеющим ключевое значение для будущего функционирования Международного суда. Представители гражданского общества присутствуют на каждом этапе, наблюдая за заседаниями и взаимодействуя с делегатами. Кроме того, гражданское общество, государства и Суд проводят ряд параллельных мероприятий на полях 21-й Ассамблеи государств-участников.