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АрмИнфо.Делегация во главе с президентом Арцаха Араиком Арутюняном находится с визитом во Франции.
В рамках визита он уже провел встречу с главой Центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.
"На встрече с президентом Арцаха Араиком Арутюняном подтвердила свою солидарность и поддержку народу Армении и Арцаха. Для достижения мира на Южном Кавказе необходимо решить нагорно-карабахский конфликт", - написала Пекресс в своем Twitter.
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|В Армении выявлен очередной случай незаконной миграции граждан
|В ПА ОДКБ разработаны рекомендации по защите электоральных процессов
|В парламенте Армении обсуждается кандидатура на должность члена ВСС
|Делегация во главе с президентом Арцаха находится с визитом во Франции
|Ереванский русский драмтеатр им. Станиславского признан лучшим русским театром за рубежом
|Омбудсмен Армении рассказала зампомощнику Госсекретаря США о военных преступлениях Азербайджана
|Надбавки к зарплатам ряда руководителей судебной системы Армении понизятся
|В Армении временно прекращается выдача биометрических паспортов
|Эксперт: Властям Армении не нужен Арцах
|Совбез Арцаха: Российские миротворцы рассмотрели возможность установки в Лачинском коридоре рентген-сканера для досмотра въезжающих авто
|В Армении планируют запретить продажу, производство и импорт пластиковых пакетов
|Спикер НС РА: воинственная риторика официального Баку свидетельствует о будущих экспансионистских амбициях Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|СНБ НКР: Информация о размещении азербайджанского КПП в коридоре, соединяющем Арцах с Арменией, не соответствует действительности
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|Чтобы достигнуть мира, нам нужно быть сильными и сплочёнными - Рубен Варданян
|Национальная картинная галерея Армении присоединилась к проекту <Маршруты импрессионизма> Совета Европы
|Экс-министр обороны: Провокации Азербайджана продолжатся и в будущем
|Лавров: Готовится очередная встреча в рамках платформы "3+3"
|Спикер НС РА: Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ
|Сергей Лавров считает: Существует более двух проектов мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Азербайджан в ближайшее время попытается осуществить новый геноцид армян Арцаха -депутат
|МЧС РА: В Армении есть закрытые автодороги
|В Армении создали новую платформу для литературного сообщества
|«Искусство туркменской вышивки» был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
|<Детское Евровидение> внесет коррективы в график работы столичного метрополитена
|СНБ РА: Армянская сторона передала Азербайджану останки 10 жертв первой карабахской войны и 2 карты
|Бегларян: Не удивлюсь, если алиевские "активисты по правам человека" захотят перекрыть единственную дорогу Арцах-Армения из-за политзаключенных в АР
|Мирзоян на встрече с Рикером подчеркнул императив ликвидации последствий агрессии Азербайджана в отношении Армении
|МВД НКР: Азербайджанцы применили насилие в отношении армянской молодежи в Арцахе
|Миротворцам удалось разблокировать единственную дорогу, связывающую Армению с Арцахом
|Бегларян: Действия Азербайджана на трассе Горис-Степанакерт - это очередная провокация
|Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
|Оппозиционер: Азербайджан ищет предлог для захвата коридора, связывающего Арцах с Арменией
|ЗПЧ НКР: На данный момент 120 тысяч жителей Арцаха находятся в полной блокаде и на пороге гуманитарной катастрофы
|Испанский депутат ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии в Джермуке
|Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ насчитывают 20 тыс. военных
|Полиция РА: Сотрудники Патрульной службы не пытали граждан
|Несмотря на возмещение ущерба: Генпрокуратура Армении ставит под сомнение дальнейшее пребывание командира воинской части, присвоившего дизтопливо, в занимаемой должности
|Степанакерт: Статус Арцаха не может и не должен увязываться с армяноазербайджанскими отношениями
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Филипп Рикер: США привержены обеспечению мирного будущего на Южном Кавказе
|Ренессанс гостит в Армении: В Музее современного искусства открылась исключительная выставка <Движущиеся полотна>
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|Мэрия: Новогодний праздник в столице обойдется в 285 млн. драмов
|Посол России: ОДКБ не стремится к экспансии и "не выворачивает руки" членам Организации
|Верховный орган партии АРФД принял решение не слагать депутатские мандаты - оппозиционер
|Глава МИД Армении провел отдельные встречи с коллегами из Словакии и Словении
|Главы МИД Армении и Португалии обсудили пути наращивания деловых контактов между двумя странами
|Оппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документ
|В Баку заверяют: Резолюция Нижней палаты парламента Франции <предвзята и содержит лживые утверждения>
|Пашинян и Рикер обсудили формирование международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку
|Сурен Папикян отказался комментировать возможную закупку оружия у Индии
|Главы МИД Армении и Венгрии договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ОБСЕ о хрупкости мира в регионе
|Парламент Армении обсуждает проект заявления в ответ за заявление азербайджанского парламента
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