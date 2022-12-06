Вторник, 6 Декабря 2022 13:29

АрмИнфо. Находящаяся с визитом в Вашингтоне Защитник прав человека Кристина Григорян встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, Омбудсмен выразила благодарность за усилия, предпринятые Госдепартаментом в направлении репатриации армянских военнопленных, и рассказала о трудностях и чувствах, которые переживают семьи, подразумевая информационную и провокационную среду, создаваемую азербайджанской стороной.

Олсон отметила, что они продолжают работать над решением многих гуманитарных вопросов, включая возвращение военнопленных, выяснение судьбы пропавших без вести и др.

Григорян представила Олсон чрезвычайные отчеты ЗПЧ, в которых задокументированы и проанализированы непрекращающиеся нарушения прав человека во время и после нападения Азербайджана на Армению 13-14 сентября, гуманитарные проблемы людей, проживающих в подвергшихся нападению общинах, факты военных преступлений, подтвержденные сотрудниками офиса Омбудсмена по специальной методике, а также показания военнопленных, возвращенных в РА, о фактах пыток и бесчеловечного обращения во время их содержания под стражей в Азербайджане.

Защитник прав человека подчеркнула важность вопроса привлечения к ответственности и неотвратимости наказания виновных в совершенных преступлениях вне зависимости от национальности преступника.

Эрика Олсон указана на значимость работы института ЗПЧ и поблагодарила за своевременную и беспристрастную подачу важной информации.