Вторник, 6 Декабря 2022 10:05

АрмИнфо.Очевидно, что цель номер один действующих властей Армении - удержать власть любой ценой. И это нормально для любой власти, перешагнувшей сотни красных линий. Об этом заявил политолог Сурен Саркисян, касаясь позиции действующих властей по Арцаху.

"Позиция властей Армении в отношении Арцаха заключается в следующем: "Дорогая Москва, мне не нужен Арцах, если он нужен вам, вы его держите" (поэтому и говорят о невозможности другого статуса Арцаха кроме как в составе Азербайджана).

Еще один очень важный нюанс - властям нужно, чтобы народ Арцаха остался там (поэтому и говорят о безопасности народа Арцаха)", - добавил эксперт.

По словам политолога, этим шагом власти Армении решают сразу три вопроса: дают основания Москве оставить в Арцахе миротворцев; не берут на себя дополнительных социальных обязательств по "размещению" 100 000 арцахцев в Армении; не создают дополнительный 100 000 риск для безопасности своей власти.

"Следует отметить, что сдача Арцаха является единственной многоступенчатой и тщательно продуманной комбинацией в нашей внешней политике. Остальные представляют собой серию одношаговых нокдаунов", - резюмировал Саркисян