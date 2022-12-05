Понедельник, 5 Декабря 2022 23:18

АрмИнфо. С момента последнего заседания ПА ОДКБ военно-политическая обстановка в регионе Южного Кавказа ухудшилась, происходят события, подрывающие стабильность и региональную безопасность. Как передает пресс-служба парламента, об этом 5 декабря, выступая на заседании Парламентской ассамблее ОДКБ, заявил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян.

Он подробно рассказал о военных действиях, проведенных азербайджанскими вооруженными силами, вторгшимися на территорию Армении в сентябре, напомнив, что на новом этапе агрессии азербайджанцы оккупировали часть суверенной территории Республики Армения. Спикер подчеркнул, что воинственная риторика официального Баку свидетельствует о будущих экспансионистских амбициях Азербайджана. <В этой непростой ситуации военно-политическая поддержка наших партнеров по ОДКБ была крайне важна для Армении, и армянская сторона изложила свои ожидания, а именно: четкая политическая оценка организации по поводу сентябрьской эскалации на армяно- азербайджанской границе и принятие дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении после агрессии Азербайджана>, - сказал председатель НС РА.

Он подчеркнул, что сегодня в зоне ответственности ОДКБ находятся вооруженные силы третьей страны, и он не знает, чем это можно объяснить и как партнеры видят продолжение этой ситуации, когда практически каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня. режима, в результате которого гибнут люди. Глава парламента РА заверил, что Армения никогда не делала заявлений о выходе из ОДКБ, но было сказано, что ОДКБ уходит из региона, что и беспокоит нашу страну. <Сегодня перед нами стоит задача защитить население Нагорного Карабаха. Азербайджан начал заявлять, что проблемы Нагорного Карабаха больше не существует, как и коренного армянского населения Нагорного Карабаха. Несколько дней назад Минобороны Азербайджана потребовало от российских миротворцев не использовать название Нагорный Карабах и армянские топонимы. Более того, мы видим намерение азербайджанской стороны закрыть Лачинский коридор. Лачинский коридор - единственная полноценная дорога гуманитарного значения для жизнеобеспечения армян Нагорного Карабаха>, - подчеркнул Ален Симонян.

Спикер отметил, что усилия и предпринятые шаги Армении практически подтверждают приверженность Армении мирному урегулированию всех

вопросов, связанных с конфликтом, в том числе, обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.