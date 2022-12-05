Понедельник, 5 Декабря 2022 23:14

АрмИнфо.Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается перманентно сложной. Каждый день происходят перестрелки. Об этом Генгсек ОДКБ Станислав Зась заявил в ходе своего выступления на заседании Совета и 15-ом пленарном заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Москве.

"В соответствии с обращением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна эта тема трижды обсуждалась на внеочередных заседаниях СКБ ОДКБ. По поручению глав государств в Армении отработала мониторинговая миссия во главе с Генеральным секретарем и Начальником Объединенного штаба Организации. По итогам работы подготовлен проект Решения СКБ "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", который был рассмотрен на сессии Совета 23 ноября с.г.", - отметил он.

При этом он констатировал, что в силу различий в позициях государств-членов ОДКБ принять этот проект не удалось. "Надеюсь, что после его последующей доработки мы выйдем на "пакетное" принятие двух взаимодополняющих документов: Решения по оказанию помощи Республике Армения и Заявления Совета министров иностранных дел ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира в регионе Южного Кавказа", - резюмировал Зась.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которая была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.