Понедельник, 5 Декабря 2022 23:13

АрмИнфо.Информация о размещении азербайджанского Контрольно-пропускного пункта (КПП) в коридоре, соединяющем Арцах с Арменией, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности Арцаха.

"Сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях было распространено интервью главы российской миротворческой миссии в Арцахе Андрея Волкова, на основании которого был сделан вывод о том, что в коридоре, соединяющем Арцах и Армению, будет размещен азербайджанский пост.

Служба национальной безопасности Республики Арцах организовала обсуждение данного вопроса с Волковым, в ходе которого он заявил, что в коридоре не будет размещен пост, он не будет контролироваться азербайджанцами и в коридоре, в местах дислокации миротворцев, азербайджанцев не будет. По утверждению Волкова планируется установление технических наблюдательных приборов для облегчения работы миротворцев.

С соответствующим заявлением по поводу вышеизложенного скоро вступит также руководство российского миротворческого контингента в Арцахе",- говорится в заявлении СНБ Арцаха.

Отметим, что в ролике Волков заявляет, что на дороге, при согласовании с азербайджанской стороной, будет размещен мини-таможенный пункт.