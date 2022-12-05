Понедельник, 5 Декабря 2022 23:12

АрмИнфо.Декан факультета востоковедения ЕГУ, кандидат филологических наук, доцент Рубен Мелконян не будет брать депутатский мандат от оппозиционной фракции "Армения". Об этом он сообщил сам на странице в Фейсбук.

"Уважаемые соотечественники! В 2020 году после всенародной катастрофы как никогда возникла необходимость консолидации знаний и умений разных слоев общества во имя государственности и предотвращения его упадка. Будучи и продолжая оставаться беспартийным, я принял решение использовать свои профессиональные знания помимо научной и образовательной сферы, для более практического служения, в том числе и на политическом поприще. Исходя из этого, в 2021 году принял участие в парламентских выборах по списку оппозиционного блока "Армения", являющегося альтернативой этим властям. Это был не только политический, но и мой гражданский шаг", - отметил Мелконян.

Он добавил, что по разным причинам в Армении не произошло никаких изменений по результатам выборов. Эксперт с сожалением констатировал, что сбылись и продолжают сбываться прогнозы многих специалистов о том, что сохранение действующей власти не сулит никаких положительных перспектив для Армении и сегодняшняя ситуация лучшее тому доказательство.

"Силы оппозиции, стремящиеся изменить ситуацию, по разным причинам не смогли добиться успеха. Не хочу давать оценку тем действиям, в разработке и реализации которых я не принимал участия, но этот процесс и сегодняшняя форма работы мне в целом непонятны, и я считаю, что шаги, предпринятые для достижения конечная цель несоизмерима с реалиями на данный момент.

Тем более в сегодняшнем Национальном Собрании и в сложившейся ситуации свою возможную депутатскую деятельность считаю нецелесообразной, так как считаю ее полезность для нашего государства либо нулевой, либо незначительной, поэтому я принял решение отказаться от депутатского мандата, который получил спустя почти 1,5 года после парламентских выборов. Я не хочу участвовать в самоуправляемых процессах", - добавил Мелкумян, сообщив, что 6 декабря подаст в ЦИК заявление об отказе от мандата.

Ранее, три депутата фракции "Армения", сложили депутатские мандаты.