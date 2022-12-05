Понедельник, 5 Декабря 2022 23:11

АрмИнфо.Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян сегодня провёл рабочее совещание в администрации Аскеранского района, ознакомился с имеющимися неотложными проблемами.

Как сообщает пресс-служба правительства НКР, руководитель администрации Гамлет Апресян счёл приоритетной проблему безопасности, отметив, что это наносит серьёзный ущерб сельскому хозяйству и лишает людей насущно необходимого для жизни, поскольку значительная часть обрабатываемых земель и пастбищ находится под прямым прицелом противника. На совещании был также поднят вопрос об оперативной связи и эффективном сотрудничестве по линии общины - администрация - министерства.

Подчеркнув важность эффективной организации работы, Варданян отметил, что только дисциплинированной и организованной работой можно противостоять новым вызовам. По этой самой причине внедрён механизм совещаний с руководителями администраций в ежедневном режиме, что даёт возможность лично от них услышать о ситуации и неотложных проблемах.

В ходе визита госминистр встретился также с руководителями общин Аскеранского района, руководителями учреждений и предприятий района, выслушал поднимаемые ими проблемы, которые в основном касались безопасности, гражданской обороны, проблемы жилищного обеспечения, ремонта школ, дорог и т.д.

Говоря о проблеме безопасности, госминистр отметил: "Возможность установления мира заключается только в нашей силе и сплочённости. Никакой договор не может решить этот вопрос, поскольку у нас есть соседнее государство, которое не хочет, чтобы мы здесь жили. Мы должны стать сильными, сплочёнными, чтобы они не смогли решить вопрос неприемлемым для нас образом. Мы должны продолжать свою борьбу по всем направлениям: дипломатическому, военному, политическому, информационному. Мы должны быть бдительны и готовы".

Говоря об инциденте с перекрытием дороги Степанакерт - Горис, Рубен

Варданян отметил, что нужно быть готовыми к подобным провокациям.

"Ситуация такова. Мы должны бороться с этим всеми средствами. Эта

реальность требует от нас совершенно иных подходов и в плане

диагностики проблем, и в принятии решений, и вообще в смысле образа действий. Перед нами стоят очень серьёзные опасности и вызовы, но я уверен, что мы их преодолеем. Наша борьба за право жить на своей земле, за будущее наших детей продолжается. И это борьба всего армянства", - резюмировал он.