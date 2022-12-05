Понедельник, 5 Декабря 2022 17:12

АрмИнфо. После 44-дневной войны Азербайджан периодически продолжает осуществлять провокации и давления на армянские стороны. Об этом 5 декабря журналистам заявил глава парламентской фракции <Армения>, экс- министр обороны РА Сейран Оганян, комментируя закрытие азербайджанцами единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом.

По словам экс-министра, наглядным примером этого давления является документ, 8 ноября принятый Милли-меджлисом Азербайджана, который обсуждался 2 декабря на внеочередном заседании Национального Собрания РА.

Фактически, продолжил Оганян, Баку четко дал понять, что именно он начал военные действия против Арцаха, впоследствии и против Армении, оправдывая их. Азербайджан также пытается извратить суть арцахской проблемы, представляя армянский народ в качестве агрессора. <Между тем, мы видим, что агрессором в этой ситуации выступает Баку. Самое главное заключается в том, что Азербайджан продолжает эти давления, заявляя о представлении армянской стороне предложения по заключению мирного договора, состоящие из пяти пунктов, угрожая в противном случае пойти до конца, вплоть до реализации своих условий по открытию так называемого Зангезурского коридора>, - подчеркнул Оганян.

Экс-министр обороны отметил, что провокации типа той, которая произошла 3 декабря, продолжатся и в будущем.

Отметим, что 3 декабря днем, так называемые азербайджанские экологи, на самом деле азербайджанские военные в штатном, перекрыли единственную дорогу, обеспечивающую связь между Арцахом и Арменией. Они аргументировали это тем, что в Арцахе якобы нарушаются экологические нормы. Российским миротворцам после трех часовых переговоров удалось разблокировать трассу. Как заметил экс-министр, несколько дней назад азербайджанская сторона выступила с утверждением о том, что по данной дороге якобы перевозится оружие и боеприпасы, что, по словам Оганяна, являлось основой для проведения широкомасштабного контроля за данным коридором. Между тем, как напомнил депутат, на основании трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года данный коридор должен быть с соответствующей шириной. <2 декабря мы представили свой вариант заявления НС, в котором содержалось осуждение действий Азербайджана. В этом документе мы представили три пункта, которые необходимы - право народа Арцаха на самоопределение, понятие Республика Арцах и обязательства Армении в отношении Арцаха, которые не были приняты правящим большинством. Им кажется, что использование указанной терминологии может привести к новым провокациям, которые, тем не менее, не прекратились>, - подчеркнул Оганян, добавив, что с законодательной инициативой о проведении внеочередного заседания должна была выступить не оппозиция, а сама действующая власть. Что касается Азербайджана, то, как подчеркнул экс- министр, он смотрит на необустроенность границ, армянскую армию, которая не восстановилась, и продолжает спокойно продолжать свои провокации. <Если они хоть один раз не получат по роже, никогда больше не будут предпринимать этих попыток>, - сказал Оганян