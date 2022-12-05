Понедельник, 5 Декабря 2022 17:11

АрмИнфо. На встрече в Москве сверили часы по актуальным вопросам международной и региональной повестки, подробно обсудили весь спектр вопросов армяно-азербайджанской нормализации в русле тех трехсторонних документов, подписанных между лидерами Армении, Азербайджана и России начиная с ноября 2020 года.

Об этом 5 декабря в Москве на встрече с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"И эти документы, по нашему общему убеждению, остаются солидной, прочной, надежной базой для полноценного урегулирования вех вопросов, включая разблокировку региональных транспортных и экономических связей, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, и выход на конкретные договоренности по заключению мирного договора", - сказал он.

При этом глава МИД России напомнил, что на всех этих направлениях российская сторона готова оказывать содействие, в котором они (Ереван и Баку - ред.) заинтересованы.

Лавров сообщил, что на встрече затрагивалась и работа консультативной региональной платформы "3+3" (Россия, Турция, Иран - с одной стороны, и Грузия. Армения и Азербайджан - с другой). По его словам, сейчас готовится очередная встреча в рамках этой инициативы, согласовывается конкретная дата и повестка дня.

В заключение он выразил удовлетворение состоявшимися переговорами в Москве, которые по оценке Лаврова, безусловно, будут способствовать поддержанию мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В свою очередь глава МИД Азербайджана приветствовал интерес российского бизнеса к восстановлению территорий, перешедших под азербайджанский контроль в результате азербайджано-турецкой широкомасштабной военной агрессии против Арцаха.

"Мы отдельно обсуждали постконфликтную ситуацию в нашем регионе, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Официальный Баку высоко оценивает роль России в нормализации армяно-азербайджанских отношений. С этой точки зрения считаем важным добросовестное и полное выполнение всех договоренностей в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России", - сказал Байрамов, по традиции обвинив Армению в невыполнении достигнутых договоренностей, при этом забыв про армянских пленных вот уже третий год удерживаемых в Баку.

Вместе с тем он высказался за разблокировку региональных транспортных маршрутов, обвинив, опять-таки Армению в затягивании процесса. Байрамов также заверил, что азербайджанская сторона всегда выступала за нормализацию отношений с армянской стороной на основе норм и принципов международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности государств. При этом он умолчал, что на данный момент Азербайджан оккупировал более 150 кв. км суверенных территория Армении.

"Считаем, что Устав ООН и Алма-Атинская декларация от 1991 года являются хорошей основой для движения вперед", - сказал он, добавив, что исходя из этой логики, азербайджанская сторона разработала и представила Армении 5 базовых предложений по нормализации отношений. По его словам, два раунда переговоров уже прошли.

"Армянской стороне представлен третий пакет комментариев азербайджанской стороны, и мы считаем возможным до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Ереваном и Баку по проекту мирного договора. Несмотря на положительную динамику в переговорном процессе, прогресс носит достаточно ограниченный характер по всем трекам", - сказал глава МИД АР, в заключение, с цинизмом заявив о том, что "Азербайджан готов предоставить армянскому населению на бывшей конфликтной территории все права и гарантии, которыми пользуются граждане АР".