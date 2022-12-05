Понедельник, 5 Декабря 2022 17:10

АрмИнфо.Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил 5 декабря спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут люди. Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения", - сказал Симонян, слова которого цитирует РИА Новости.

"Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии", - заявил спикер в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.

ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. Членами ПА ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия , Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии