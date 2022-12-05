Понедельник, 5 Декабря 2022 12:49

АрмИнфо.Закрытие азербайджанцами единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией, является очередным проявлением этнической ненависти Азербайджана к армянскому народу, преступной политики Азербайджана по блокаде Арцаха, вопиющего нарушения основных прав народа Арцаха.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

Она отметила, что подобным шагом Азербайджан пытается постепенно отрезать действующую между двумя армянскими республиками инфраструктуру и в ближайшее время осуществить новый геноцид армян Арцаха. <Обращаю внимание своих международных коллег на подобное незаконное поведение Азербайджана, нарушающее основополагающие права человека: на жизнь, на здоровье, на свободу и другие универсальные права. Азербайджанцы, перекрыв единственную дорогу, питающую Арцах, заблокировали доставку медицинских изделий и лекарств в Арцах, пациентов с серьезными проблемами со здоровьем за все это время не удалось доставить из Арцаха в Армению для оказания необходимой медицинской помощи>, - отметила депутат.

Она также подчеркнула, что за два дня до названных незаконных действий Азербайджана обращала внимание международного сообщества на преступное поведение Азербайджана последних дней, подчеркнув необходимость введения санкций в отношении Баку, попирающего основные права армянского народа.

<В противном случае в условиях безнаказанности со стороны международного сообщества Азербайджан прибегнет к новым

преступлениям. Я предупреждаю своих международных коллег: закрытие единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией, - это только начало очередных преступлений Азербайджана, который в ближайшей перспективе будет стремиться создать в Арцахе гуманитарную катастрофу, чтобы претворить в жизнь свои геноцидные программы, лишить армян Арцаха права жить мирной жизнью на своей Родине и изгнать армян из Арцаха. А власть Пашиняна (премьер-министра РА - ред.), верная повестке мира с турками, опустившая планку в вопросе Арцаха, положившая гарантии безопасности и права в основу армянской концепции урегулирования карабахского конфликта, упорно молчит>, - подчеркнула Тагуи Товмасян.