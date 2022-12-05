Понедельник, 5 Декабря 2022 11:39

АрмИнфо. Алиевские "экологические активисты", фактически, не нашли никаких экологических проблем и дорог в Азербайджане, имеющем крупнейшие рудники и коррумпированные власти, чтобы поднять эти вопросы и перекрыть их пути. Об этом сообщил советник госминистра Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, спекулированных ими экологических проблем в Арцахе нет как минимум по двум причинам.

Бегларян подчеркнул, что, во-первых, хвостохранилище Кашенского рудника в Арцахе соответствует лучшим международным стандартам, которое периодически проходит экспертные проверки на международном уровне.

А во-вторых, Кашенский рудник находится примерно в 19 км от ближайшего азербайджанского села Капанлы и очень далеко от их водных ресурсов.

"Не удивлюсь, если однажды алиевские "активисты по правам человека" захотят перекрыть единственную дорогу Арцах-Армения, требуя от Алиева освободить азербайджанских политических заключенных", - резюмировал он.

Добавим также, что в ответ на спекуляции Азербайджана по вопросам использования недр и экологии Арцаха Комитет по экологии Республики Арцах выступил с заявлением, в котором отметил, что принципы и порядок пользования недрами в республике, а также отношения, связанные с пользованием недрами, регулируются Кодексом о недрах страны.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Комитет по экологии Республики Арцах, как уполномоченный государственный орган, осуществляет надлежащий контроль за деятельностью компаний, пользующимися недрами.

"Подчеркнем, что недра Республики Арцах являются исключительной собственностью государства и используются в соответствии с передовыми международными стандартами экологической и социальной ответственности.

В рамках этих стандартов Республика Арцах заботится о здоровье своего населения и охране природы, несмотря на международную непризнанность и сложности, обусловленные конфликтом. Наши периодические исследования с привлечением экспертов международного уровня не выявили каких-либо существенных экологических рисков, связанных с недропользованием. При необходимости принимаются профилактические меры.

Что касается соответствующего заявления министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, то мы уверены, что результаты любого исследования, проведенного в рамках арцахского законодательства, подтвердят соблюдение экологических норм и стандартов. Более того, Республика Арцах готова даже пригласить международную экспертную группу для дополнительной оценки экологических рисков и усовершенствования системы", - резюмировали в Комитете.

Отметим, что 3 декабря днем, так называемые азербайджанские экологи, на самом деле азербайджанские военные в штатном, перекрыли единственную дорогу, обеспечивающую связь между Арцахом и Арменией. Они аргументировали это тем, что в Арцахе якобы нарушаются экологические нормы. Российским миротворцам после трех часовых переговоров удалось разблокировать трассу.