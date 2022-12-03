Суббота, 3 Декабря 2022 16:03

АрмИнфо. Действия Азербайджана на трассе Горис-Степанакерт - это очередная провокация. Об этом заявил советник госминистра Арцаха Артак Бегларян. По его словам, очевидно, что предлог является надуманным, под ним осуществляется попытка разрыва единственной связи Арцаха и Армении.

"Эта связь, согласно трехсторонним договоренностям, обеспечивается российским миротворческим контингентом. Таким образом, действия Азербайджана направлены напрямую против 120,000-ого населения Арцаха и миротворцев.

Надеюсь, что в ближайшее время автомобильное сообщение будет восстановлено", - отметил Бегларян.

Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения Арцаха подчеркнули, что закрытие Азербайджаном автомагистрали Степанакерт-Горис серьезно нарушает международные гуманитарные права и направлено на создание гуманитарной катастрофы в Арцахе.

"В сложившейся ситуации транспортировка медикаментов и предметов

медицинского назначения в Арцах стала невозможной. Более того, в

данном случае серьезной проблемой стал перевод больных с серьезными

проблемами со здоровьем из Арцаха в Армению.

Призываем международное сообщество и все гуманитарные организации немедленно принять надлежащие меры для урегулирования ситуации и предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы", - резюмировали в Минздраве НКР.

Как стало известно ранее, вот уже более двух часов как азербайджанцы перекрыли дорогу Стенакерт-Горис.