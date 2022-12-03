Суббота, 3 Декабря 2022 16:01

АрмИнфо.Очевидно, что закрытие дороги Горис- Степанакерт на участке Шуши-Карин в Арцахе группой граждан Азербайджана было организовано азербайджанскими властями, по надуманной причине. Об этом заявил экс- омбудсмен Арцаха Арман Татоян.

"В последние дни Азербайджан проводил политику, создающую почву для подобных преступных действий. Эти действия направлены на запугивание и изоляцию мирного населения Нагорного Карабаха, и по сути, наглядно демонстрирую истинное лицо азербайджанских властей и их истинные намерения", - написал Татоян.

Как стало известно ранее, вот уже более двух часов как азербайджанцы перекрыли дорогу Степанакерт-Горис. Эти действия вражеских сил идут в разрез с трехсторонними обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.