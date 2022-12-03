Суббота, 3 Декабря 2022 15:00

АрмИнфо. Находящиеся с двухдневным визитом в Армении депутат парламента Испании Джон Иньярриту посетил Джермук и ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Джон Иньярриту напомнил, что в испанском парламенте он вовлечен в процессы, связанные с

озвучиванием армянских вопросов, и добавил, что Конгресс депутатов Испании единогласно принял заявление, осуждающее вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении и призывающее вернуться на прежние позиции.

В ходе посещения Джермука, испанский парламентарий побывал в санатории "Джермук", на Кечутском кладбище и канатной дороге, которые получили повреждения в результате азербайджанской агрессии.

Испанский депутат отметил, что по возвращении в свою страну расскажет своим коллегам всё, что он увидел своими глазами: об ущербе, понесенном курортному городу в результате применения Азербайджаном оружия разного калибра.

Заместитель мэра Джермука Вардан Саркисян представил текущую ситуацию и указал на проблемы, возникшие в регионе в результате сентябрьской военной агрессии Азербайджана. По его словам, на данный момент ситуация в городе спокойная, но угрозы всегда присутствуют.

Татевик Гаспарян подчеркнула важность таких визитов, отметив, что они дают возможность еще раз представить международному сообществу реальность.

Напомним, что в ходе сентябрьской агрессии, вражеские силы на этом направлении вторглись более чем на 7.5 км вглубь территории Армении и сегодня находятся в 4.5 км от курортного города Джермук. В результате нападения, пострадала как гражданская инфраструктура города, таки и объекты стратегического значения