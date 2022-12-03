Суббота, 3 Декабря 2022 15:59

АрмИнфо. Азербайджанцы закрыли дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, под выдуманным предлогом, связанным с эксплуатацией недр НКР. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента РА от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, неслучайно несколько дней назад на азербайджанских пропагандистских каналах появились фотографии карьерных самосвалов, в которых также упоминалось, что армяне незаконно эксплуатируют рудники.

"Кстати, Азербайджан также распространял ложную информацию о присутствии иранских диверсионных групп в Арцахе.

Так или иначе, Азербайджан использует заявления властей Армении, которые ставят под сомнение право Арцаха на самоопределение и рассматривают его в рамках территориальной целостности Азербайджана",

- считает парламентарий.

С другой стороны, по его словам, в условиях наличия трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, Азербайджан пытается найти основания для заполучения контроля над коридором, чтобы в своих контактах с российской стороной показать, что он вынужден пойти на такой шаг.

"На самом деле у Азербайджана нет никаких оснований для закрытия коридора, соединяющий Армению с Арцахом, это прекрасно понимают и в Москве. По части властей Армении что-либо обсуждать бессмысленно, они равнодушны к теме и считают ее исключительно проблемой россиян",

- резюмировал Абрамян.

Минутами ранее, Информационный штаб Республики Арцах выступил с новым заявлением, в котором подчеркнул, что единственная магистраль, соединяющая Арцах с Арменией, более двух часов остается закрытой.

"С целью открытия дороги уполномоченные представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил продолжают

вести активные переговоры с азербайджанской стороной. В целях скорейшего решения проблемы уполномоченные государственные органы Арцаха находятся в оперативной связи с командованием миротворческих сил. В случае изменения ситуации общественность будет надлежащим образом проинформирована", - говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, вот уже более двух часов как азербайджанцы перекрыли дорогу Степанакерт-Горис. Эти действия вражеских сил идут в разрез с трехсторонними обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.