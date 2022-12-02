Пятница, 2 Декабря 2022 19:46

АрмИнфо.В последнее время вновь активизировались разного рода обсуждения, комментарии и мнения относительно статуса Нагорно-Карабахской Республики, что является объективным процессом, учитывая ключевой характер данного вопроса в процессе урегулирования азербайджано- карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

"Официальный Степанакерт приветствует любые шаги, направленные на мирное и всеобъемлющее урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, а также налаживание взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. В то же время МИД Республики Арцах уполномочен заявить, что официальная позиция народа и властей Арцаха остаётся неизменной.

Арцах не будет частью Азербайджана. Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе и решение вопроса границ между двумя странами, не может и не должно быть привязано к статусу Республики Арцах", - отметили в МИД НКР.

Вместе с тем в Степанакерте подчеркнули, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не имеет никакого отношения к Нагорно-Карабахской Республике и ее статусу, который был определен "народом нашей страны в полном и строгом соответствии с нормами и принципами международного права и действовавшим на тот момент советским законодательством".

Ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры Армении и Азербайджана на встрече в Праге при посредничестве ЕС и Франции согласились на нормализацию отношений в соответствии с Уставом ООН и на основании Алма-Атинской декларации. Он отметил, что обе стороны согласились на этот шаг без оговорок. При этом Лавров подчеркнул, что согласно Алма-Атинской декларации, "Нагорный Карабах является частью Азербайджана".