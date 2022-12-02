Пятница, 2 Декабря 2022 19:41

АрмИнфо.В Музее современного искусства Еревана открылась мультимедийная выставка <Движущиеся полотна>, посвященная одному из величайших периодов в истории европейской культуры - эпохе Ренессанса (Возрождение). Стоит отметить, что в Армении впервые проводится выставка подобного формата, однако, как заверили организаторы, жителей столицы в следующем году ждет еще один сюрприз.

Выставка <Движущиеся полотна> включает в себя многочисленные работы 10 гениев эпохи Возрождения, от Тициана, Боттичелли до Микеланджело, Да Винчи , которые будут сменять друг друга, оживая на глазах.

Посетители окажутся в окружении больших изображений кисти величайших мастеров, что позволит рассмотреть в деталях <Сикстинскую Мадонну>, <Три грации>, <Джоконду>, <Марса и Венеру>, <Любовь земную и любовь небесную>, <Сотворение Адама>, <Виртувианского человека> и многое другое. Игра полотен будет сопровождаться классической музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Ференца Листа Густава Малера, Эдварда Грига и др., что мгновенно перенесет в эпоху Возрождения, заложившую основу новой европейской культуры. При этом закадровый голос расскажет о самых важных фактах из биографии художников данного периода.

Отметим, что проект <Движущиеся полотна> был основан в 2016 году в РФ Анатолием Заммером. В арсенале у проекта сегодня также

мультимедийные выставки, посвященные творчеству Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна) и Ван Гога.

Выставка в Ереване будет работать до 15 января 2023г. Стоимость билетов составляет от 1500 драмов до 2500 драмов. Музей расположен по адресу пр. М.Маштоца, 7.