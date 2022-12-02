Пятница, 2 Декабря 2022 15:13

АрмИнфо.Российские предложения по мирному договору между Арменией и Азербайджаном абсолютно логичны и почти на сто процентов удовлетворяют обе стороны, о чем открыто говорилось. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Естественно, эти предложения не подлежат широкому обсуждению, в конечном итоге, они для этих сторон. И армянской и азербайджанской сторонам решать, что для них приемлемо, а что нет, к каким компромиссам выходить исходя из национальных интересов. Роль России здесь - всячески помочь сторонам в этом процессе. Это с одной стороны, а с другой - это уникальная роль России в качестве стабилизирующего фактора на земле", - сказал посол России в Армении в интервью телеканалу Кентрон.

По его словам, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, военные на границе и 102-ая российская военная база, всё это факторы, играющие ключевую роль в том, чтобы не допустить широкомасштабной эскалации и слома всех элементов безопасности и нормальной жизни в регионе, как бы кто-то не согласился с этим.

"Думаю, что любой непредвзято мыслящий человек это признает. Если вы поговорите с населением кризисных районов, вам это подтвердят. Это касается и нашего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - сказал Копыркин.

Посол назвал очень важным, что в последнем трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 31 октября текущего года, сделанном в Сочи была подчеркнута позитивная роль российского миротворческого контингента. "Это признание того, что Россия вносит реальный практический в те процессы нормализации, в сохранение стабильности и безопасности в регионе", - добавил дипломат.

В тоже время он подчеркнул, что Россия настроена на продолжение продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Копыркин напомнил, что спецпредставитель МИД России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев занимается этим вопросом. По словам посла, Ховаев является достаточно частым гостем и в Ереване, и в Баку и играет очень важную роль в выработке предложений между сторонами.

"Очень большая роль принадлежит нашим военным: пограничникам и миротворческому контингенту, который действует на земле. Но, работа эта не шумная, не на публику, не на то, чтобы потрафить кому-то, а это очень ответственная, практическая работа по содействию в реальной нормализации по всем спектрам повестки", - сказал Копыркин, добавив, что это многогранная, настойчивая работа между сторонами по достижению мирного договора.

"Главное для нас здесь, решение всех тех острых, застарелых проблем мирным, политическим путем на справедливой основе. Не может быть устойчивого мира, если одной из сторон условия урегулирования воспринимаются как несправедливые. Это важный элемент нашего подхода", - резюмировал дипломат.