Пятница, 2 Декабря 2022 15:06

АрмИнфо. Столичная мэрия направит на новогоднее убранство города и иллюминации в этом году в общей сложности 285 млн. драмов. Об этом заявил начальник управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Саркисян.

В частности, он рассказал, что с 5 декабря по 6 января на территории сквера с фонтанами, приуроченного 2750-летию Еревана, будет действовать ярмарка , а также пройдут 7 концертов с участием любимых армянских артистов и групп.

По словам Саркисяна, из общей суммы на декорации рождественской ярмарки и освещение будет направлено 115 млн. драмов, на концерты и технику на территории ярмарки - 60 млн. драмов, на праздничный концерт в новогоднюю ночь - 75 млн. драмов, на изготовление, установку и демонтаж домиков - 26 млн. драмов, а установка наземного моста на Республиканской площади обошлась в 6.6. млн. драмов.