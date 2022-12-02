Пятница, 2 Декабря 2022 13:05

АрмИнфо.Правящая фракция <Гражданский договор> Национального Собрания Армении возражает против применения в тексте заявления НС словосочетания Республика Арцах.

Об этом 2 декабря журналистам заявил депутат от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян.

Напомним, что фракция инициировала проведение сегодня внеочередного заседания, на котором планируется обсудить и принять текст заявления Национального Собрания в ответ на заявление Милли Меджлиса Азербайджана.

Сагателян отметил, что в основе заявления НС РА заложены три основных принципа - право народа Арцаха на самоопределение, его статус и обязательства Армении. Однако представители власти, продолжил депутат, хотят внести корректировки в проект документа, которыми предлагается отказаться от словосочетания <Республика Арцах> взамен настаивая на применении термина <армянство Карабаха>. Они также призывают отказаться от использования принципа права народа Арцаха на самоопределение и от обязательств Армении. <Тем самым, они полностью исказили текст заявления. Получается, что Национальное Собрания и Сенат Франции, а также парламент Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать представленный документ>, - сказал депутат.

Он также отметил, что нынешние власти устранились от зашиты интересов Армении и Арцаха, обсуживая национальные интересы Турции и Азербайджана. <Никакого другого объяснения в этом поведении нет. Между прочим, хочу особо подчеркнуть, что в заявлении, предложенного оппозицией, нет никакой политической оценки. Оно относится исключительно к Арцаху и Армении. Мы говорит о вызовах, с которыми столкнулся армянский народ, а они, как всегда, пытаются уклониться от повестки, постоянно продвигая вопрос о предыдущих 30 лет>, - сказал Сагателян.

Он напомнил, что в предыдущие два раза парламентское большинство бойкотировало заседания, которые созывались по инициативе оппозиции. <Убежать от действительности в третий раз было бы нелогично, и поэтому представители власти приняли участие в инициированном нами внеочередном заседании НС>, - подчеркнул Сагателян.