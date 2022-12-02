Пятница, 2 Декабря 2022 12:41

АрмИнфо.Главы МИД Армении и Нидерландов Арарат Мирзоян и Вопке Хукстра в ходе встречи на полях 29-го Министерского заседания ОБСЕ высоко оценили динамично развивающиеся армяно-нидерландские отношения и выразили готовность предпринять последовательные шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает перс-служба МИД РА, стороны также подчеркнули готовность реализовывать договоренности, достигнутые в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в Нидерланды.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность тесного взаимодействия с Нидерландами по продвижению повестки демократических реформ в Армении. В контексте развития отношений между двумя странами была отмечена важная роль парламентской дипломатии.

Коснувшись ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии 13-14 сентября против суверенитета Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул недопустимость политики Азербайджана по достижению своих максималистских целей с применением силы и угрозы силой. В этом контексте глава МИД Армении подчеркнул, что адресные и принципиальные оценки международного сообщества могут способствовать установлению стабильности на Южном Кавказе.

Глава МИД РА представил своему коллеге последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, подходы армянской стороны относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны обменялись мнениями также о деятельности наблюдательской миссии ЕС в Армении, выразив уверенность, что она играет положительную роль в установлении стабильного мира в регионе.

Вопке Хукстра касаясь переговоров с Мирзояном, в своем Твиттер в частности написал: "Рад снова лично встретиться с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и подтвердить наши хорошие двусторонние отношения. Я выразил надежду, что армяно-азербайджанское мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время. Мы полностью поддерживаем переговоры под руководством ЕС".