Пятница, 2 Декабря 2022 09:56

АрмИнфо. В рамках 29-го Министерского заседания ОБСЕ глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает перс-служба МИД РА, собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием партнерства между Арменией и Евросоюзом, обменялись мнениями о расширении двусторонней повестки.

В ходе встречи вопросы региональной стабильности и безопасности были в центре внимания Арарата Мирзояна и Жозепа Борреля.

Мирзоян подчеркнул приверженность армянской стороны установлению мира на Южном Кавказе и высоко оценил содействие ЕС в этом направлении. Глава МИД Армении отметил, что неконструктивная позиция и максималистские устремления Азербайджана препятствуют усилиям по достижению мира и способствуют повышению вероятности эскалации. Была подчеркнута необходимость устранения последствий азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА.

Собеседники подчеркнули важность размещения наблюдательской миссии ЕС в Армении и обсудили вопросы, касающиеся ее деятельности.

Позже, по итогам своей встречи с Мирзояном Боррель в Твиттер написал: "Обсудил с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пути продвижения в миростроительстве и устойчивом урегулировании конфликтов в регионе. ЕС по-прежнему привержен тесной поддержке Армении и Азербайджана в деле нормализации их отношений".