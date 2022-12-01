Четверг, 1 Декабря 2022 15:44

АрмИнфо. Минская группа ОБСЕ была создана в свое время для того, чтобы объединить страны, имеющие влияние в регионе, и возможность посылать сигналы и Еревану и Баку, и которые договорились работать под председательством России и США. Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.

<На каком-то этапе, Франция как это часто бывает, сказала, а как же я. И договорились, что и Франция будет>, - сказал он.

При этом российский министр напомнил, что минские посредники проводили как совместные мероприятия, так и по отдельности. Он напомнил, что одним из знаковых результатов этих встреч стало появление Мадридских принципов, которые постоянно корректировались в ходе переговорного процесса. Лавров добавил, что на каком-то этапе, на рубеже 2010 года Россия стала ведущим сопредседателем в переговорах.

<Но, после того, как прошла 44-дневная война 2020 года, когда при нашем посредничестве было достигнуто прекращение огня Россия продолжила и продолжает помогать армянской и азербайджанской сторонам и в разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций, что придаст импульс развитию не только Армении и Азербайджана, но и других стран - Ирана, Грузии, Турции. И Россия будет в этом заинтересована>, - сказал Лавров. Кроме того, продолжил он, была достигнута договоренность, что Россия будет помогать двум сторонам в делимитации границы, а также содействовать в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку.

Лавров отметил, что параллельно с усилиями российской стороны, Москва наблюдала за <судорожными попытками других игроков вклиниться в эти процессы>.

<Мы никаких проблем с этим не испытывали. Единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, что Запад после начало специальной военной операции, устами Парижа и Вашингтона официально заявил, что они нигде ни в каких форматах с Россией сотрудничать не будут. Тем самым они объявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ>, - сказал главный дипломат России.

По его словам, поэтому, когда армянские коллеги иногда вспоминают об МГ ОБСЕ, Москва подчеркивает, что вопрос не к ней. <Это вопрос к США и Франции, которые заявили, что этой группы они больше собирать не будут. И конечно, это вопрос к Азербайджану, поскольку без него какие-либо посреднические усилия бессмысленны>, - сказал он.

При этом Лавров считает, что и ЕС и Франция сейчас пытаются

компенсировать похороненную ими Минскую группу ОБСЕ своим

вклиниванием в посреднические усилия. <Причем пытаются подобрать и

приватизировать договоренности, достигнутые сторонами при

посредничестве России. Вот, например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджанцы, люди

вежливые, туда ездят. Но, как можно обсуждать детали делимитации не имея на руках карт бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно>, - сказал Лавров.

По его словам, то же самое касается мирного договора. <Вот они ездили в Прагу на форум Европейского политического сообщества и там

подписали документ о том, что делимитация и мирный договор должен опираться , быть в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской

декларацией декабря 1991 года. А эта декларация гласит, что все Союзные республики образуют СНГ и подтверждают нерушимость границ в тех границах, которые существовали между Союзными Республиками Советского союза. Иными словами, в то время, Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Советского Азербайджана. И когда это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем (президент Евросовета -ред.), в рамках документа, что мы признаем Алма-Атинскую декларацию без каких- либо оговорок, это конечно же облегчает дальнейшую работу, потому, что решает вопрос как подходить к статусу Нагорного Карабаха>, - сказал министр.

Лавров также обратил внимание, что Армения на переговорах уже говорит не столько о статусе, сколько о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. <А на это готова азербайджанская сторона. Они готовы предоставить все гарантии прав, которые имеют другие граждане Азербайджана, вот. Про Минскую группу сейчас никто не вспоминает>, - сказал российский министров, добавив, что иногда об МГ ОБСЕ вспоминают в Армении, говоря а почему Минская групп :

<Её похоронили французы и американцы. Так что мы здесь совсем ни при чём>, - резюмировал Лавров.