Четверг, 1 Декабря 2022 12:33

АрмИнфо.Кандидат в послы США в Армении Кристина Квин сказала, что она <обязуется тесно сотрудничать с сенатским комитетом по международным отношениям и членами Конгресса для продвижения интересов США в РА> в случае утверждения на пост.

Как сообщает Армянская ассамблея Америки, об этом Квин заявила на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям по утверждению ее кандидатуры.

Открывая панельную дискуссию по этому вопросу, председатель Комитета Боб Менендес заявил, что Кристина Квин назначается послом США в Армении в сложный момент для страны. <Мы видели недавние нападения со стороны Азербайджана, видеозаписи того, что кажется военными преступлениями, а также давний гуманитарный кризис, вызванный войной в Нагорном Карабахе>, - заявил председатель Менендес. Он подчеркнул, что был <невероятно разочарован> ответами Государственного департамента во время слушаний 16 ноября, и, обращаясь непосредственно к Квин, сказал, что это ее <ответственность за то, чтобы американский народ не смотрел в другую сторону, когда мы раскрываем информацию о правах человека, нарушениях и зверствах, совершенных против Армении>.

В свою очередь Квин пообещала работать с Комитетом для укрепления демократии, безопасности и экономики Армении. <Я также буду продолжать усилия моего предшественника [посла Линн Трейси] по поддержке антикоррупционных инициатив Армении, гражданского общества, независимых СМИ, развития бизнеса, региональной интеграции и по противодействию злонамеренному влиянию>, - сказала Квин, заверив, что также будет работать с армянами, чтобы помочь <укрепить беспристрастную, независимую судебную систему и защитить уважение к свободе выражения мнений>.

Что касается армяно-азербайджанского конфликта, Квин сказал, что мирное урегулирование <необходимо для более безопасного и процветающего будущего Армении и Южного Кавказа, урегулирование конфликта на основе принципов Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта>.

Затем Квин добавила, что выросла во Фресно, штат Калифорния, где проживает одна из крупнейших армянских общин в США, и что она узнала от своих <учителей и друзей армянского наследия> о Геноциде армян. <И если это подтвердится, обязуюсь делать все, что в моих силах, чтобы помнить о жертвах Геноцида армян, поддерживать мирное будущее армян и поощрять продолжающиеся переговоры о нормализации отношений между Арменией и Турцией>, - отметила дипломат.

Менендес выразил свое недовольство Госдепартаментом, поскольку они призывают <все стороны>, даже когда одна сторона является агрессором, когда Азербайджан вторгается в Армению.

В свою очередь сенатор Крис Ван Холлен констатировал, что в сентябре независимые источники в прессе очень хорошо задокументировали, что Азербайджан совершил нападения, сопровождаемые зверствами. Обращаясь непосредственно к Квин, сенатор Ван Холле заявил, что для того, чтобы быть заслуживающим доверия посредником, на его взгляд, нужно, по крайней мере, начать с фактов и публично изложить их. < Вы отправитесь в очень важную страну в очень конфликтную части мира, и я надеюсь, что вы сможете назвать факты своими именами, когда увидите их>, - отметил он. Председатель Менендес спросил у Квин, если она будет утверждена, будет ли она <возглавлять усилия посольства по поддержке документации о предполагаемых зверствах, совершенных Азербайджаном против армян во время этой недавней агрессии, включая расстрел азербайджанскими войсками безоружных армян, казнь армянских солдат и нанесение увечий армянскому солдату-женщине>.

Квин подтвердила, что видела <ужасающие видео> и <сделает все возможное, чтобы помочь с любыми просьбами армян задокументировать видео>.

Продолжая настаивать, председатель Менендес сказал, что он не хочет, чтобы запросы исходили от армян, а вместо этого, чтобы США активно принимали решения, когда дело доходит до важных решений, таких как постоянный отказ от статьи 907 Закона о поддержке свободы. <Мы должны знать, совершает ли Азербайджан такие действия, чтобы мы могли определить, следует ли отказаться от 907 поправки>, - сказал председатель Менендес. <Мне нужен посол, который активно поможет нам определить, являются ли эти увечья и казни правдой, и сможет сообщить об этом Государственному департаменту и этому Комитету, чтобы мы, как политики, могли принять решение. Могу ли я рассчитывать на то, что вы сделаете это?", - вопрошал сенатор. На что Квин заявила, что для нее <очень важна ответственность за преступления такого рода>, и она будет уверена, что ответственность будет.

Квин также подтвердила, что она обязуется провести оценку потребностей 100 000 армян, перемещенных в результате войны в Арцахе 2020 года, и текущих потребностей людей, которые все еще проживают в регионе.