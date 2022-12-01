Четверг, 1 Декабря 2022 11:56

АрмИнфо.<Без ответственности нет правосудия>, заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес представляя свою обеспокоенность зверствами, совершенными Азербайджаном в ходе дискуссий на слушаниях по кандидатуре действующего посол США в Армении Линн Трейси, которая рассматривается в качестве посла в Российской Федерации. Об этом сообщает Армянская ассамблея Америки.

Как передает Ассамблея, кандидат на пост посла США в России Линн Трейси подчеркнула силу демократии в Армении.

На уточнение Менендес, готова ли Трейси к выполнению сложной задачи, которая предстоит ей в России, дипломат ссылаясь на свой опыт работы в регионе, сказала, что для нее было <огромной честью> быть послом

США в Армении с 2019 года, в период <огромных возможностей, но и огромных проблем>.

Трейси напомнила, что она возглавляла американское дипломатическое представительство в период активного конфликта, войны, которая оказала огромное давление на посольство США и на его персонал.

В то же время, особо похвалив демократию в Армении, размышляя о <свободных и справедливых> выборах 2018 года, когда Никол Пашинян был избран премьер-министром, она напомнила, что за этим последовало <одно из величайших стресс-тестов, которые может выдержать демократия

- война 2020 года и сохранение свободных и справедливых выборов в 2021 году.

Сенатор Митт Ромни поинтересовался у Трейси, как армянский народ относится <к России, президенту Путину и украинскому вторжению>.

Посол заявила, что бывшие советские страны испытывают <реальную озабоченность> по поводу <будущего их независимости, суверенитета и территориальной целостности>. Что касается Армении, Трейси заявила, что <армяне говорят, что их прежние отношения с Россией сегодня не отвечают потребностям Армении, и интересуются тем, как США могут быть более полезными для Армении, поскольку она продолжает искать более демократическое и более безопасное будущее ". Посол подчеркнула, что США и Армения работают вместе, при поддержке Конгресса и на двусторонней основе.

Посол также добавила, что инвестиции Соединенных Штатов в Армению, будь то в развитие, в экономику или в людей, имели <большое значение>, особенно в связи с <доморощенными> демократическими выборами в 2018 году.

<[Армянский] народ видит, что представляет собой Россия, и он видит, как управляется страна>, - сказа посол Трейси.

<Мы можем продолжать инвестировать в Армению [и другие страны бывшего СССР], чтобы действовать в качестве страховки от пагубной модели того, что представляет собой Россия>, - заявила она.

В сою очередь председатель Менендес сказал послу Трейси, что слушания в Государственном департаменте по Южному Кавказу, которые состоялись 16 ноября 2022 года, были <самыми разочаровывающими слушаниями, которые он когда-либо проводил>. Он спросил, видела ли она видеозаписи расстрела армянских солдат Азербайджаном.

Трейси заявила, что видела эти видеозаписи, и назвала их <одной из самых отвратительных вещей, которые видела в своей жизни>, особенно в отношении нанесения увечий и осквернения женщины-армянки-солдата. Она сказала, что обратилась к уполномоченному по правам человека в Армении Кристине Григорян, которая работала над подтверждением подлинности и документированием видео. Посол Трейси подчеркнула, что она <сосредоточена на подотчетности> в отношении казни армянских военнопленных и гражданских лиц.

На вопрос председателя Менендеса о том, кому она передала графические видеозаписи казненных армян, посол Трейси заявила, что сообщила о них в Государственный департамент. Ссылаясь на слушания 16 ноября 2022 года, председатель Менендес сказал, что <никто не знал о видео или, к примеру, в случае с послом Рикером (старший советник Госдепа по Кавказу - ред.), он знал, но не сделал ничего, чтобы подтвердить их подлинность>.

<Нам нужны наши послы в местах конфликтов, чтобы они могли узнать правду, чтобы мы, как держатели полисов, могли решить, что нам делать с этой правдой>, - продолжил председатель Менендес, добавив, что без ответственности нет справедливости>.