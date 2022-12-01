Четверг, 1 Декабря 2022 11:55

АрмИнфо. Армения и США редактируют Соглашение между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки «О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия». Правительство Армении 1 декабря одобрило соответствующий проект указа президента РА.

Соглашение было подписано в 2010 году МЧС Армении и Министерством обороны США. Согласно пункту 5 статьи 4 данного соглашения, армянская сторона обязалась передавать Министерству обороны США образцы тех опасных патогенов, которые были аккумулированы в Армении в профилактических, оборонных или других мирных целях, а также эпидемиологические данные.

В мае 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии, Москва обсуждает эту проблему со своими соседями как на двусторонней основе, так и по линии ОДКБ. По его словам, важна транспарентность, которая позволяет убедиться, что у этих программ нет военного измерения, так как это запрещено Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

2 июня 2022 года правительство РА одобрило представленный Министерством по чрезвычайным ситуациям проект о внесении изменений в армяно-американское соглашение. «Целью соглашения является содействие эффективному регулируемому сотрудничеству сторон в этой сфере. Согласно пункту 5, статьи 4 Соглашения, армянская сторона обязуется передать Министерству обороны США требуемые образцы опасных патогенов, которые собраны в Армении в профилактических, военных и мирных целях. Также договор предусматривал передачу эпидемиологических данных», - говорилось в пояснении к документу. Отмечалось, что с учетом предстоящего принятия Комплексного закона о биобезопасности и биообеспечения, регулирующего сферу биологической безопасности и четко закрепляющего отсутствие у государства каких-либо обязательств по передаче какой-либо стране образцов патогенов, а также исходя из необходимости обеспечения сбалансированной политики с партнерами в сфере биологической безопасности, предлагается внести соответствующие поправки в пункт 5 статьи IV. <Следует отметить, что это соответствует внешнеполитическому курсу Республики Армения и взятым на себя международным обязательствам>, - говорилось в заключении.

Между тем, как говорится в справке-обосновании к сегодняшнему решению кабмина, исходя из необходимости развития равноправных и пропорциональных отношений с партнерами в рамках международного сотрудничества в области биобезопасности и жизнедеятельности, стороны договорились о внесении изменений в пункт 5 статьи IV Соглашения. Согласно указанной поправке, отменяется обязательный характер передачи американской стороне требуемых образцов опасных возбудителей, что делает ее дискреционной и применимой только к патогенному материалу, содержащему возбудитель, который был выявлен в Республике Армения в случае вспышки, эпидемии или связанного с этим риска возникновения опасного возбудителя.

«Принимая во внимание вышеизложенное, утверждение или ратификация протокола соглашения, подписанного 30 сентября 2022 года «между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для создания биологического оружия» целесообразна в плане внешней политики Республики Армения и соответствует принятым международным обязательствам», - говорится в документе.