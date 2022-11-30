Согласно сообщению центра, Армения, как и многие страны бывшего Советского Союза, использует большое количество оружия советской эпохи, такого, как противотанковые управляемые ракеты. В последнее время некоторые из них закупаются в Индии, которая продолжает производить эти ракеты по лицензии России. Индийская армия эксплуатирует более 15 тысяч ПТРК <Конкурс-М>, который представляет собой существенно модернизированный вариант ПТРК ATS Spandrel. Конкурс-М может заниматься уничтожением бронированных машин, защищенных динамической защитой, усиленных инженерных сооружений, надводных целей, скоростных низколетящих боевых вертолетов.

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