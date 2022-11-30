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 Среда, 30 Ноября 2022 12:44
Марианна Мкртчян

Постпред США: Мы стремимся к скорейшему заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Постпред США: Мы стремимся к скорейшему заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо.США очень активно вовлечены в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, на уточнение журналиста, планируется ли встреча глав МИД Армении и Азербайджана на полях  СМИД ОБСЕ после того, как Азербайджан отказался от мирных переговоров с участием президента Франции.

<Что касается вашего третьего вопроса о дипломатии между Арменией и Азербайджаном в достижении соглашения, которое принесет мир в регион и нормализует отношения то, как вы знаете, Соединенные Штаты очень активно вовлечены в этот процесс.  Я должен сказать, очень глубоко вовлечены в этот процесс. И очень заинтересованы в заключении мирного соглашения>, - сказал американский дипломат.

В этой связи он добавил, что США будут продолжать искать способы свести вместе министров и лидеров. По словам постпреда США, ни для кого не секрет, что Вашингтон очень тесно сотрудничает в этом вопросе с партнерами из ЕС и рассматривает возможность развертывания инструментария ОБСЕ. Он напомнил, что ранее ОБСЕ  направила группу по оценке потребностей на армянскую сторону армяно-азербайджанской границы по запросу Армении, а также очень поддерживает усилия ЕС на границе.

<Наша цель проста: мы хотим, чтобы граница была делимитирована как можно скорее. Мы хотели бы, чтобы мирное соглашение было согласовано между двумя сторонами как можно скорее, чтобы мир и стабильность вернулись в регион, соблюдались права человека и безопасность всех людей, живущих в этом регионе, и мы могли бы открыть  новую страницу в истории Южного Кавказа. Очевидно, что для достижения этой цели потребуется некоторое время,  но мы стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать этот результат>, - резюмировал американский дипломат.  

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