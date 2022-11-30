Среда, 30 Ноября 2022 12:37

АрмИнфо. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов Николас Джейкоб Схермерс находится в Джермуке. Об этом сообщается на странице городской администрации в Facebook.

Согласно источнику, в сопровождении заместителя главы общины Вардана Саркисяна посол ознакомился с городом и ситуацией, сложившейся после азербайджанской агрессии 13 сентября.

Напомним, что в результате агрессии со стороны Азербайджана в ночь на 13 сентября пострадало 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля. Погибли 4 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов.