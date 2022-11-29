Вторник, 29 Ноября 2022 14:01

АрмИнфо. Армении необходимо дистанцироваться от зависимости от России, но не выходить из ОДКБ. Об этом в интервью Civil.net заявил российский политолог Аркадий Дубнов.

По его словам, если исходить из правил устава ОДКБ, где четко прописано, что в случае внешней агрессии страна имеет право на обращение за военной помощью. С этой точки зрения, как подчеркнул политолог, требования Еревана к ОДКБ выглядят вполне закономерно.

<Но мы все прекрасно понимаем, что еще два года назад, когда Армения была готова обратиться в ОДКБ, Организация не сможет и не будет помогать Еревану, и не надо возлагать на это каких-то надежд>, - сказал Дубнов, указав на важность вопроса с политической точки зрения. Риторика о том, что ОДКБ и Россия предает Армению, были важны тому же премьер-министру РА Николу Пашиняну, который действительно искусно пользуется этой ситуацией. Те оправдания, которые звучат от ОДКБ, могли стать причиной неудач Армении и армянской армии. <По этой причине обращение Армении к ОДКБ абсолютно легитимно. Имеет ли оно смысл? Нет, не имеет, поскольку сегодня ОДКБ - это структура, которая выступает в качестве <чемодана без ручки>, когда бросить обидно, а нести тяжело>, - сказал политолог.

Он также заметил, что ОДКБ 30 лет назад была создана не для отражения внешних угроз для стран-членов Организации, а для противодействия исламским экстремистам из Афганистана. Она не предусматривала защиту одного члена структуры против другой, как это сегодня происходит между Кыргызстаном и Таджикистаном, или против одного члена СНГ против другого. <В этом отношении сегодня ОДКБ является импотентной организацией. Да, в ее рамках можно получать российское вооружение по льготным ценам, получать какие-то плюсы от того, что ты соседствуешь с великой державой, которая тебе помогает, но в этой ситуации она заняла нейтральную позицию. По этой причине то, что делает Пашинян, делается мастерски, обратив внимание всех членов ОДКБ на положение цуцванга республики. У Еревана нет выхода, и премьер-министр РА в очередной раз показал, что часть причин неудач Армении кроется в ОДКБ. Это правда, но очень небольшая>, - подчеркнул Дубнов, указав в качестве главных причин - историю армянской политики, самосознание армян, которым приходиться в этой трагической ситуации перестраиваться.

Говоря о возможности выхода Армении из ОДКБ, эксперт напомнил слова главы армянского правительства о том, что скорее ОДКБ уйдет из региона, чем Ереван покинет структуру, что, по мнению Дубнова, похоже на близкое состояние дел.

В случае выхода Армении из ОДКБ сразу возникнет хаосная внутрирегиональная ситуация. После того, как на саммите в Ереване ОДКБ потерпела фиаско, вполне естественно, что Ереван будет обращаться к помощи Запада, что, собственно, и произошло. Дубнов считает, что в случае выхода республики из Организации резко возрастет опасность военных столкновений. Причем, американцы, европейцы или страны НАТО не полезут в регион, чтобы защищать Армению от Азербайджана. <Сейчас НАТО с трудом сдерживает себя от возможности вовлечения в конфликт с Россией на Украине. Они что, в таком положении будут защищать вас, когда Азербайджан попытается окончательно решить армянский вопрос? Нет, этого не будет>, - уверен политолог, призвав Ереван дистанцироваться от Москвы, но не выходить из ОДКБ.