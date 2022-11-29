Вторник, 29 Ноября 2022 13:58

АрмИнфо.Католикос Великого дома Киликийского Арам I встретился с около 40 военнослужащими армянского миротворческого контингента, выполняющих миссию в Ливане в составе ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане).

Как сообщает пресс-канцелярия Католикосата, военнослужащих сопровождал посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян. Встреча прошла в главном монастыре в Антилиасе.

Посол рассказал об обязательствах, возложенных на армянский миротворческий контингент, который 6 месяцев находился в Ливане.

В свою очередь Арам I подчеркнул важную роль, отведенную армянской армии в деле защиты Армении, ее территориальной целостности и безопасности. Патриарх высоко оценил боевой дух, проявленный нашей армией перед лицом азербайджанских нападений, и подчеркнул настоятельную необходимость реорганизации армянской армии в качестве общенационального приоритета.

Напомним, что Силы ООН в Ливане действуют с 1978 года. Совет безопасности ООН регулярно продлевает их мандат. Армения присоединилась к миссии в ноябре 2014 года.