Понедельник, 28 Ноября 2022 17:04

АрмИнфо.Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров с участием международных посредников. Подобное мнение в интервью RTVI выразил государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян, отвечая на вопрос о роли мирного договора между Арменией и Азербайджаном в вопросе Арцаха.

При этом он подчеркнул, что должны быть учтены интересы Армении, Азербайджана и Ирана, который имеет свою позицию по этому поводу. Варданян отметил также активное вмешательство в политику на Кавказе со стороны Турции.

<Это отдельный сложный курс, потому мирный договор - это отдельная тема, она связана с ситуацией по поводу будущего Арцаха, но не она определяет будущее нашего региона, нашей страны>, - подчеркнул он. Госминистр также заметил, что в зависимости от договора будут корректироваться дальнейшие планы.

<В Арцахе проживает 120 тыс. человек, которые должны иметь право на жизнь на своей территории. Когда говорят, <армяне были переселены в Арцах>, я говорю, просто поезжайте на кладбища, там все очень хорошо видно. В тех деревнях, вы увидите могильные плиты 500-летней, 600-летней давности. Знаете, что первое уничтожают азербайджанцы? Кладбища. Потому что это корни, кладбища показывают, кто здесь был, и как все было>, - сказал Варданян.