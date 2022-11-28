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АрмИнфо.Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров с участием международных посредников. Подобное мнение в интервью RTVI выразил государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян, отвечая на вопрос о роли мирного договора между Арменией и Азербайджаном в вопросе Арцаха.
При этом он подчеркнул, что должны быть учтены интересы Армении, Азербайджана и Ирана, который имеет свою позицию по этому поводу. Варданян отметил также активное вмешательство в политику на Кавказе со стороны Турции.
<Это отдельный сложный курс, потому мирный договор - это отдельная тема, она связана с ситуацией по поводу будущего Арцаха, но не она определяет будущее нашего региона, нашей страны>, - подчеркнул он. Госминистр также заметил, что в зависимости от договора будут корректироваться дальнейшие планы.
<В Арцахе проживает 120 тыс. человек, которые должны иметь право на жизнь на своей территории. Когда говорят, <армяне были переселены в Арцах>, я говорю, просто поезжайте на кладбища, там все очень хорошо видно. В тех деревнях, вы увидите могильные плиты 500-летней, 600-летней давности. Знаете, что первое уничтожают азербайджанцы? Кладбища. Потому что это корни, кладбища показывают, кто здесь был, и как все было>, - сказал Варданян.
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|Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|Агаджанян на заседании ПА ОБСЕ: Мы ожидаем адекватной реакции на откровенно агрессивные действия Азербайджана
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|Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
|Телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> удалось собрать $11.3 млн.
|СНГ договорилось с ОДКБ и ШОС о проведении совместных антитеррористических учений
|Франция поддерживает переговоры между Арменией и Азербайджаном – МИД
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Бюро "Ай Дат" требует от международного сообщества остановить нападки Турции на мирное население Сирии
|Мирзоян: Воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия на Южном Кавказе
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|Микаэль Зиберт: Армения зарегистрировала прогресс в демократических процессах
|В МИД Армении назвали беспочвенными утверждения Алиева
|Владимир Спиваков приглашает на благотворительный концерт в поддержку солдат, лечащихся в «Доме солдата». Проект реализован при поддержке Ардшинбанка и компании GeoProMining
|Представитель АРФД: Наша цель - сделать все возможное, чтобы не предать забвению вопрос Арцаха и восстановить формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Кремль: В ближайшей перспективе не планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана в России
|Вражеские силы продолжают терроризировать население Арцаха и препятствовать их естественной жизнедеятельности
|Ильхам Алиев: Встреча с Пашиняном, намеченная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится
|Депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> намерен сложить свой депутатский мандат
|Аваза готова принять форум по развитию международного туризма в 2023 году
|В день рождения Монте Мелконяна группа активистов решила провести акции в целях привлечения внимания к памяти героя
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|МИД Канады объявило об официальном открытии Консульства в Ереване
|Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
|Игорь Ховаев обсудил с Ильхамом Алиевым армяно-азербайджанский мирный договор
|Начальник Генштаба ВС Армении провел встречу с делегацией консультативной группы НАТО "Партнерство во имя мира"
|Вражеские силы продолжают подготовку почвы для новой агрессии против Армении
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