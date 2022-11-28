Понедельник, 28 Ноября 2022 15:17

АрмИнфо.Ключевые приоритеты Арцаха, которые стоят на повестке в первую очередь это статус, безопасность и социально- экономическое и культурное развитие. Об этом сообщил госминистр Республики Арцах Рубен Варданян в ходе интервью RTVI.

В этой связи он отметил, что перед Арцахом сегодня стоит несколько серьезных вызовов. В первую очередь Варданян указал на вопрос статуса Арцаха, позиционирования в международном пространстве. Он подчеркнул, что Арцах должен участвовать в принятии решений о своем будущем. <Здесь огромное количество работы предстоит>, - заметил госминистр.

В качестве второго, не менее важного, вопроса он назвал безопасность, которая должна быть обеспечена, как деятельностью самих людей, живущих в Республике, так и международными партнерами, посредниками. В этом контексте он назвал не только миротворцев, но и международное сообщество, участие которого необходимо, в том числе, из-за гуманитарной катастрофы.

В качестве приоритетных Варданян определил и задачи социально-экономического и культурного развития Арцаха, где проживает порядка 120 тыс. человек, из которых около 30 тыс. дети, которым нужно дать нормальное образование, обеспечить медициной, дать возможность для нормальной культурной жизни, для технологического общения с миром.

<У нас три больших блока - это ключевые приоритеты которые стоят на повестке в первую очередь. Под ними 6 блоков, которые мы, исходя из этого понимания, выстраиваем. Это все, что связано с финансово-экономическим, социальным, культурно-образовательным развитием, с международным позиционированием, безопасностью, деятельностью госуправления>, - сказал он, отметив также важность идеологии, ценностей, ментальности, которые не менее важны, чем материальная составляющая.

Под 6 блоками, по словам госминистра, порядка 15 реформ в разных сферах, начиная от социальной, экономической, заканчивая военной. Он подчеркнул, что требуются серьезные изменения. <Есть центр реформ, который будет осуществлять координацию, правительство должно будет обеспечить оперативность действий, и общество также должно вовлечься, стать частью этих изменений>, - заметил Варданян.