Понедельник, 28 Ноября 2022 14:37

АрмИнфо. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар поделился впечатлениями по итогам визита в Баку.

"Несколько размышлений по итогам визита в Азербайджан в конце прошлой недели: 1) Важная приверженность президента Азербайджана формату, поддерживаемому ЕС. 2) Многие проблемы остаются нерешенными; Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования", - написал спецпредставитель, в своем Твиттер. Заметим, что вот уже две недели подряд, ВС Азербайджан ежедневно подвергают обстрелу позиции ВС Армении. Более того, они терроризируют мирное население Нагорного Карабаха, об этом свидетельствуют и сводки Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в НКР, где четко указанно, кто нарушает режим прекращения огня.